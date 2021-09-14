В Украине за сутки 3332 новых случая заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3332 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 364, медработников — 58). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 718 человек; летальных случаев — 97; выздоровело — 1404 человека», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 321 156 человек, выздоровело 2 223 272 человека, летальных случаев — 54 457.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.