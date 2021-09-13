Более половины украинцев не планируют вакцинироваться против COVID-19

Более 56% украинцев не планируют вакцинироваться, почти 52% — выступают против обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Эти показатели одни из самых высоких в мире по сравнению с соседними государствами, где проводили соответствующие опросы.
Респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусом.
Одной из самых распространенных причин отказа от прививки является убеждение, что вакцины еще недостаточно изучены.
Об этом заявили:
56,9% молодежи,
56% людей среднего возраста,
43% — старшего возраста.
Почти половина украинцев боится вакцинироваться из-за побочных эффектов. Эту причину указали:
48,9% молодежи,
45,1% людей среднего возраста,
38,5% — старшего возраста.
Около трети респондентов беспокоятся из-за «навязывания вакцинации государством», еще столько же людей не верят, что вакцина защитит их от болезни.
Основным аргументов «за» вакцинацию стало желание работать в период усиления карантинных ограничений. Для старших респондентов важнее рекомендации врачей, а для молодых — возможность выезда за границу.
В целом украинцы не поддерживают введение обязательной вакцинации для всех совершеннолетних граждан.
«За» выступают не более 23% опрошенных. Против — почти 52%.
В то же время, когда речь идет о медицинских работниках, 50,2% опрошенных считают вакцинацию обязательной для этой профессиональной группы.
Еще 42% выступают за обязательную прививку против COVID-19 для работников образования и 40% — для военнослужащих и правоохранителей.
При этом респонденты, которые сами болели коронавирусом, чаще выступают за обязательность вакцинации.
Так, среди респондентов, которые переболели COVID-19:
31,2% поддерживают обязательную вакцинацию всех совершеннолетних граждан (47,5% — против),
56% поддерживают обязательную вакцинацию медиков (26% — против),
47% поддерживают вакцинацию педагогов (32% — против),
43% — за обязательную вакцинацию военных и правоохранителей (33% — против).
Сейчас более 18% взрослого населения Украины вакцинировались против COVID-19.
При этом среди привитых украинцев наименьшую долю составляют пожилые люди, которые находятся в зоне риска. Согласно официальной статистике, по состоянию на 6 сентября 2021, только 7,6% лиц в возрасте от 80 лет, получили хотя бы одну дозу вакцины. Этот показатель для лиц 40-59 лет составляет чуть более 19%.
Наиболее привитая группа — люди в возрасте 18-19 лет. 19,8% из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016