Более половины украинцев не планируют вакцинироваться против COVID-19

Более 56% украинцев не планируют вакцинироваться, почти 52% — выступают против обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Эти показатели одни из самых высоких в мире по сравнению с соседними государствами, где проводили соответствующие опросы.

Респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусом.

Одной из самых распространенных причин отказа от прививки является убеждение, что вакцины еще недостаточно изучены.

Об этом заявили:

56,9% молодежи,

56% людей среднего возраста,

43% — старшего возраста.

Почти половина украинцев боится вакцинироваться из-за побочных эффектов. Эту причину указали:

48,9% молодежи,

45,1% людей среднего возраста,

38,5% — старшего возраста.

Около трети респондентов беспокоятся из-за «навязывания вакцинации государством», еще столько же людей не верят, что вакцина защитит их от болезни.

Основным аргументов «за» вакцинацию стало желание работать в период усиления карантинных ограничений. Для старших респондентов важнее рекомендации врачей, а для молодых — возможность выезда за границу.

В целом украинцы не поддерживают введение обязательной вакцинации для всех совершеннолетних граждан.

«За» выступают не более 23% опрошенных. Против — почти 52%.

В то же время, когда речь идет о медицинских работниках, 50,2% опрошенных считают вакцинацию обязательной для этой профессиональной группы.

Еще 42% выступают за обязательную прививку против COVID-19 для работников образования и 40% — для военнослужащих и правоохранителей.

При этом респонденты, которые сами болели коронавирусом, чаще выступают за обязательность вакцинации.

Так, среди респондентов, которые переболели COVID-19:

31,2% поддерживают обязательную вакцинацию всех совершеннолетних граждан (47,5% — против),

56% поддерживают обязательную вакцинацию медиков (26% — против),

47% поддерживают вакцинацию педагогов (32% — против),

43% — за обязательную вакцинацию военных и правоохранителей (33% — против).

Сейчас более 18% взрослого населения Украины вакцинировались против COVID-19.

При этом среди привитых украинцев наименьшую долю составляют пожилые люди, которые находятся в зоне риска. Согласно официальной статистике, по состоянию на 6 сентября 2021, только 7,6% лиц в возрасте от 80 лет, получили хотя бы одну дозу вакцины. Этот показатель для лиц 40-59 лет составляет чуть более 19%.

Наиболее привитая группа — люди в возрасте 18-19 лет. 19,8% из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины.