Штамм коронавируса «Дельта» зафиксировали уже в 180 странах

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм коронавируса «Дельта» зафиксировали по меньшей мере в 180 странах мира.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
По данным организации, штамм коронавируса «Альфа» (известный как «британский») зафиксировали в 193 странах и территориях, «Бета» (из Южной Африки) — в 142, вариант «Гамма» (из Бразилии) — в 96.
За последнюю неделю (6-12 сентября) в мире зарегистрирован 3 931 221 случай заболевания COVID-19.
«Во всех регионах зарегистрировано снижение числа новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за последнюю неделю, также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 62 546», — сообщили в ВОЗ.
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