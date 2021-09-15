Штамм коронавируса «Дельта» зафиксировали уже в 180 странах

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм коронавируса «Дельта» зафиксировали по меньшей мере в 180 странах мира.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

По данным организации, штамм коронавируса «Альфа» (известный как «британский») зафиксировали в 193 странах и территориях, «Бета» (из Южной Африки) — в 142, вариант «Гамма» (из Бразилии) — в 96.

За последнюю неделю (6-12 сентября) в мире зарегистрирован 3 931 221 случай заболевания COVID-19.

«Во всех регионах зарегистрировано снижение числа новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей, зарегистрированных во всем мире за последнюю неделю, также уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 62 546», — сообщили в ВОЗ.