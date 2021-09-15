В Украине серьезно ухудшилась ситуация с заболеваемостью Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 858 человек, 93 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 14 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 531, медработников — 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 609 человек; летальных случаев — 93; выздоровели — 1 858 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 325 796 человек, выздоровело 2 225 130 человек, летальных случаев — 54 550.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
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