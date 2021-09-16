Польша не будет продлевать контракт с «Газпромом»

Польша по-прежнему не намерена продлевать контракт с «Газпромом», рассчитывает на начало поставок газа по Baltic Pipe в октябре будущего года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и «Газпромом» на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.
«Все указывает на то, что 1 октября следующего года в Польшу будет поставляться газ по газопроводу Baltic Pipe. Мы не будем продлевать контракт с российским «Газпромом», — заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.
Baltic Pipe — строящийся газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планируется подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу через Данию.
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