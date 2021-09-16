Несколько ракет упали в одном из районов Кабула

Несколько ракет упали в одном из районов афганской столицы города Кабула, сообщает местный телеканал Tolo News.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи электростанции в Кабуле. Жители заявляют, что снаряды могли попасть в станцию.

Информация о том, кто может стоять за обстрелом, а также о наличии пострадавших или материальном ущербе, пока не приводится.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.