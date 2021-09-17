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Талибы вернули в Афганистане «полицию нравов» вместо министерства по делам женщин

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Талибы вернули в Афганистане «полицию нравов» вместо министерства по делам женщин

Министерство по делам женщин занималось вопросами предоставления женщинам равных с мужчинами прав в афганском обществе, в частности на образование, медицину, а также на участие в решении государственных вопросов

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» ликвидировало министерство по делам женщин и создало на его месте орган, который будет исполнять функции исламской «полиции нравов». Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Afghanistan International.

По его информации, талибы сняли утром со здания министерства вывеску с его прежним названием и повесили вместо нее «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» («повеление благого и запрет предосудительного») — наименование органа, существовавшего в 1996-2001 годах, когда радикалы находились у власти в Афганистане.

Ранее местные СМИ проинформировали о том, что «Талибан» в последние дни перестал пускать на свои рабочие места сотрудниц министерства, выставив усиленную охрану перед зданием указанного ведомства.

Министерство по делам женщин было создано в Афганистане в декабре 2001 года, сразу после того, как талибы были выбиты из Кабула и потеряли контроль над большей частью страны. Ведомство занималось вопросами предоставления женщинам равных с мужчинами прав в афганском обществе, в частности на образование, медицину, а также на участие в решении государственных вопросов.

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«Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» в 1996-2001 годах был одним из репрессивно-карательных органов «Талибана», который исполнял функции исламской «полиции нравов», применявшей зачастую практику насилия в отношении населения. Другим подобным органом, созданным радикалами, был «Ихтисаб» (первоначально в арабо-мусульманском мире занимался надзором за поведением людей в общественных местах и контролем за ведением торговли), превращенный в службу политического сыска. Оба органа вызывали большое недовольство и осуждение со стороны афганцев, а также мирового сообщества.

Афганистан, Талибан
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