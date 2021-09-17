В 2020 году из Великобритании выехали 200 тысяч граждан Евросоюза

Двести тысяч граждан Евросоюза покинули за год Великобританию. Как говорится в распространенном в пятницу докладе Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства за 2020 год, их число уменьшилось с 3,7 млн до 3,5 млн.

Основными факторами, которые привели к сокращению числа европейцев в королевстве, эксперты ONS назвали пандемию коронавируса, при которой в Великобритании, как и во многих других странах, были введены продолжительные карантинные меры, а также выход страны из состава ЕС в начале прошлого года. «Это могло привести к увеличению числа тех, кто уезжает, но также уменьшить количество тех, кто приезжает жить в Великобританию», — приводит мнение представителя статистического ведомства агентство PA.

Положение в других группах населения тем временем осталось в прошлом году стабильным. Число резидентов, родившихся вне Великобритании, оценивается в 9,5 млн человек. Из них больше всего родились в Индии (880 тыс.), Польше (691 тыс.), Пакистане (479 тыс.), Ирландии (415 тыс.) и Румынии (345 тыс.). При этом все население Великобритании составляет 67 млн человек.

Не претерпело особенных изменений и количество проживающих в стране иностранцев, не имеющих статуса резидента, — 6,1 млн человек. Поляки остаются наиболее многочисленной группой иностранных жителей в Соединенном Королевстве с показателем в 738 тыс. человек. За ними с большим отрывом идут граждане Румынии (384 тыс.), Ирландии (368 тыс.), Индии (359 тыс.) и Италии (317 тыс.).

Лондон остался местом, где в 2020 году проживало больше всего иностранцев. 37% населения столицы родились не в Великобритании, а 22% не имели британского гражданства.