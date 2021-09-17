Депутаты Европарламента призывают расследовать причастность «Газпрома» к росту цен на газ

Члены Европейского парламента (ЕП) призвали Европейскую комиссию (ЕК) незамедлительно начать расследование в отношении рыночных манипуляций со стороны «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе.

«Мы призываем Европейскую комиссию незамедлительно открыть расследование в отношении возможных преднамеренных рыночных манипуляций „Газпрома“ и потенциальных нарушений правил конкуренции ЕС, которые привели к существенно более высоким счетам за электроэнергию для европейских потребителей», — говорится в письме, подписанном 43 депутатами ЕП.

Парламентарии отметили, что в июле-сентябре 2021 года спотовые цены на газ для Европы «возросли до беспрецедентных уровней» — они достигли $700 за 1 тыс. куб. м. Для сравнения: в начале 2021 года цена не превышала $300.

«Поставщики природного газа и бизнес-издания ссылались на действия „Газпрома“ как на ключевые причины такого всплеска цен», — подчеркивается в документе.

Среди этих причин, в частности, отказ компании ответить на призывы европейских потребителей природного газа гарантировать дополнительные объемы поставок газа в течение лета 2021 года по причине недостаточных запасов в преддверии зимнего сезона. При этом, как отмечается, известно, что «Газпром» имеет достаточный потенциал для производства дополнительных объемов газа.

В письме также указывается на отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей через Украину и отказ от долгосрочного бронирования газопровода «Ямал-Европа». Депутаты также подозревают «Газпром» в сокращении добычи газа на месторождениях на Ямале.