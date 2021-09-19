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В папскую швейцарскую гвардию могут начать принимать женщин

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В папскую швейцарскую гвардию могут начать принимать женщин

Женщины могут быть приняты на службу в элитную личную охрану Папы Римского — швейцарскую гвардию. Об этом ТАСС стало известно в воскресенье от информированного источника в папском городе-государстве.

«Прием женщин рассматривается. И на такое расширение состава гвардии указывают работы, которые начали выполнять в казармах швейцарских гвардейцев», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что приезжающие в Рим на службу швейцарские гвардейцы размещаются по несколько человек в казармах с общей ванной комнатой. Начавшиеся работы предусматривают отдельные комнаты с отдельной ванной. «Это делается для женщин. Разумеется, окончательное решение будет принимать Папа Римский», — уточнил источник.

О возможности приема женщин ранее сообщали СМИ Швейцарии, гражданами которой в обязательном порядке должны быть служащие элитного подразделения. К ним при отборе предъявляются достаточно серьезные требования: претенденты должны обладать хорошей физической формой, приятной наружностью, а также пройти тест на уровень интеллекта, продемонстрировать знание языков и быть католиком. Служба может длиться от двух до 25 лет по контракту. При этом у швейцарских гвардейцев не самый высокий заработок — около €1,2 тыс. в месяц, но они находятся на полном обеспечении.

Официальное название этого воинского подразделения — Пехотная когорта швейцарцев священной охраны римского понтифика (Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis).

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Швейцарская гвардия, исторически состоявшая из наемников, заслужила привилегию быть персональной папской охраной в 1527 году, проявив особую отвагу во время захвата Рима войсками императора Священной Римской империи Карла V. Сегодня это не просто «фольклорное» подразделение, поскольку ни одна торжественная и дипломатическая церемония не обходится без них, но и надежная охрана понтифика наряду с сотрудниками жандармерии. Швейцарские гвардейцы в штатском сопровождают Папу Римского в его зарубежных вояжах. Знаменитая форма швейцарских гвардейцев в желто-синих цветах была введена в 1912 году, но вдохновением для ее создания послужили фрески в папских апартаментах, выполненных в XVI веке. Покровителем гвардии считается Святой Николай.

Ватикан, женщины
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