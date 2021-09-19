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В Киеве проходит Марш Равенства с политическими требованиями

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В Киеве проходит Марш Равенства с политическими требованиями
Фото: Новое время

В Киеве проходит Марш Равенства в поддержку прав человеке для ЛГБТ+ сообщества.

Как передает «Интерфакс-Украина», по состоянию на 10:40 у собралось ориентировочно от 1,5 до 2,5 тыс. человек. После окончания формирования колонны, и прекращения пропуска людей в зону проведения мероприятия, ориентировочно в 11:00 участники выдвинутся маршем по центральным улицам города.

Главный лозунг КиевПрайд 2021 года: «Бок о бок на защиту равноправия».

Тема КиевПрайд 2021 года: «Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности».

По словам организаторов это первый Марш Равенства, который имеет политические требования к действующей власти в виде Манифеста, который подписали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических сил.

Весь периметр ходы обнесен ограждениями, а в местах перекрытия улиц шеренгами правоохранителей. В частности, перекрыты улицы Владимирская (около Национального оперного театра и КНУ им.Шевченко), Богдана Хмельницкого (на пересечении с ул. Лысенко, а также возле с.м Театральная).

К охране публичной безопасности привлечены взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Также акцию сопровождают наряды полиции диалога.

В то же время, у парка Шевченка в Киеве собирались около сотни противников Марша Равенства, в частности, представитель организаций «Традиции и порядок», «Правый сектор», «Христианский фронт» и ряда других.

Как сообщалось, 3 сентября организационный комитет КиевПрайд-2021 обнародовал Манифест с предложениями по обеспечению в Украине гражданского равенства для ЛГБТ-сообщества.

Среди требований — принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект № 5488, которым предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и порядок ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими формами нетерпимости.

Также манифест призывает к реформированию правоохранительной системы, в частности, полиции, прокуратуры и судебной системы, найти законодательное решение недопущения языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ+, активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола. Манифест содержит призыв поднять на наивысшую ступень в украинском государстве направление семейной политики, рассмотрев вопрос о создании центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься тремя родственными сферами — семейной, демографической и миграционной политиками.

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Кроме того, в КиевПрайд призывают признать факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности возможными основаниями совершения домашнего насилия, учесть в сфере нормативного регулирования и на уровне практического применения, в украинских учебных заведениях факторы сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как такие, которые являются реальными основаниями травли (буллинга).

Манифест также содержит призыв повысить в системе здравоохранения внимание к эпидемическому благополучию сообщества ЛГБТ+, психическому, сексуальному и репродуктивному здоровью, расширить стабильное государственное и муниципальное финансирование качественных услуг общественного здоровья для всех ключевых групп населения.

ЛГБТ, Марш равенства, ЛГБТ-марш
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