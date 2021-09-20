Войти
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
соседи
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
Трамп предрек конец США через три года
позиция
Трамп предрек конец США через три года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу

235
Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу

Международный аэропорт столицы Афганистана в понедельник официально возобновил работу для внутренних и международных рейсов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице «Исламского эмирата Афганистан» в Twitter.

«Международный аэропорт Кабула официально возобновил свою работу для внутренних и международных коммерческих рейсов. Согласно решению Управления гражданской авиации Афганистана, воздушная гавань будет работать с 06:00 до 18:00», — подчеркивается в сообщении.

Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. После этого сразу несколько государств проводили в срочном порядке до 31 августа эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними.

Читайте также: По итогам обработки 95,05% протоколов путинская «Единая Россия» получает конституционное большинство

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта. 4 сентября из Кабула в афганские города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат вылетели первые самолеты. 9 сентября первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху. На минувшей неделе первые чартерные коммерческие рейсы в Кабул были осуществлены из Ирана и Пакистана.

Кабул
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 сентября 2021
Воскресенье, 19 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016