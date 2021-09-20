Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу

Международный аэропорт столицы Афганистана в понедельник официально возобновил работу для внутренних и международных рейсов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице «Исламского эмирата Афганистан» в Twitter.

«Международный аэропорт Кабула официально возобновил свою работу для внутренних и международных коммерческих рейсов. Согласно решению Управления гражданской авиации Афганистана, воздушная гавань будет работать с 06:00 до 18:00», — подчеркивается в сообщении.

Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики «Талибана» 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. После этого сразу несколько государств проводили в срочном порядке до 31 августа эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта. 4 сентября из Кабула в афганские города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат вылетели первые самолеты. 9 сентября первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху. На минувшей неделе первые чартерные коммерческие рейсы в Кабул были осуществлены из Ирана и Пакистана.