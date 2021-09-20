Кабмин продлил действие адаптивного карантина и режима ЧС до конца года

Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации, правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года», — говорится в сообщении правительства.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливается желтый уровень эпидопасности.

Как сообщалось, новые противоэпидемические ограничения вступили в силу с 20 сентября.

В «зеленой» зоне действует требование обязательного ношения масок в общественных помещениях и транспорте.

В «желтой» зоне помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, а также запрещаются:

— массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

— загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

— загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

— работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой». Местная власть может вводить дополнительные ограничения.

В «красной» зоне эпидопасности запрещается:

— работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

— работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

— работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;

— проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

— работа гостиниц, хостелов и т.д.

Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Кроме того, при наличии «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 лицо, пересекающее границу или прибывающее из временно оккупированных территорий, может не проходить самоизоляцию.