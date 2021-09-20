Завтра всю страну могут перевести в «желтую» зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во вторник, 21 сентября, рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины «желтого» уровня эпидемиологической опасности с 22 сентября.
«Во вторник состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление „желтого“ эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Напомним, сейчас Украина находится в «зеленой» зоне, но целый ряд регионов уже не соответствуют ее критериям.
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