В Украине могут ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации

Кабинет министров Украины предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации, в том числе и от COVID-19.
Соответствующий законопроект правительство поддержало на заседании в среду.
Документ предлагает внедрить штрафы:
— 17-34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет за использование заведомо поддельных документов;
— 34-68 тыс. грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью от одного до трех лет за внесение заведомо ложных данных медработником в медицинскую документацию;
— 85-170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление поддельных документов с целью сбыта.
Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.
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