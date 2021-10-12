Кабмин предложил продлить полномочия Лещенко в набсовете УЗ только до конца года

Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО «Укрзализныця» касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года, сообщили в секретариате Кабинета Министров в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
«Указанный выше проект акта правительства прорабатывается в секретариате Кабинета министров в соответствии с регламентными требованиями», — говорится в ответе.
В секретариате уточнили, что соответствующий проект распоряжения Кабмина «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июня 2021 № 666» министр инфраструктуры Александр Кубраков подал 16 сентября.
Как сообщалось, 21 сентября 2021 года закончился срок действия контрактов четырех членов наблюдательного совета УЗ: Шевки Аджунера, председателя набсовета, независимого члена, полномочия с июля 2018 года; Андреаса Матье, независимого члена, полномочия с июня 2018 года; Олега Журавлева, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года; Сергея Лещенко, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года.
Министерство экономики 29 сентября 2021 года обнародовало объявление о проведении конкурсного отбора на должность независимых членов набсовета «Укрзализныци».
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