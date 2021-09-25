В Украине уже сделали более 12 млн прививок от COVID-19

За минувшие сутки иммунизировано 159 004 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
«159 004 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 24 сентября 2021. Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы — 62 112 человек», — сказано в сообщении утром в субботу.
Отмечается, что в течение суток работало 966 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 345 центров вакцинации.
В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 783 032 человек, из них получили одну дозу — 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
«Всего проведено 12 138 989 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.
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