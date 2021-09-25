СБУ объявила подозрение руководству «Партии Шария»

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц «Партии Шария», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу вечером.
«Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины («подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»).
По предварительным данным СБУ, она занималась подделкой документов о «покупке» данной политической силы и об избрании ее «руководителей».
В СБУ есть аргументированные доказательства причастности женщины к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украина» в политическую партию «Партия Шария».
Более того, сообщается, что злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний «политической силы», что позволило «выбрать нужных руководителей партии».
При этом, ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована «Партия Шария», заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной «политической силы» и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии за 500 долларов.
Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны.
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