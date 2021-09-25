Войти
Венгрия не пойдет на уступки ЕС в отношении ЛГБТ
соседи
Венгрия не пойдет на уступки ЕС в отношении ЛГБТ
Шмыгаль заявил о готовности страны к отопительному сезону
официально
Шмыгаль заявил о готовности страны к отопительному сезону

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

СБУ объявила подозрение руководству «Партии Шария»

166
СБУ объявила подозрение руководству «Партии Шария»

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц «Партии Шария», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу вечером.

«Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины («подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»).

По предварительным данным СБУ, она занималась подделкой документов о «покупке» данной политической силы и об избрании ее «руководителей».

В СБУ есть аргументированные доказательства причастности женщины к подделке документов о перерегистрации политической партии «Объединенная Украина» в политическую партию «Партия Шария».

Более того, сообщается, что злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний «политической силы», что позволило «выбрать нужных руководителей партии».

Читайте также: Канада освободила финдиректора китайской Huawei

При этом, ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована «Партия Шария», заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной «политической силы» и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии за 500 долларов.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны.

СБУ, Партия Шария
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 25 сентября 2021
Пятница, 24 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016