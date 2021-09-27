Пять областей остаются в «оранжевой» зоне

По состоянию на сегодня, 27 сентября пять регионов Украины демонстрируют показатели «оранжевой» зоны карантина. Такая тенденция сохраняется второй день подряд.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, показатели «оранжевой» зоны имеют следующие области:
Во всех этих областях превышен допустимый показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшая ситуация в Тернопольской области — там динамика составляет 102, 2%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.
Кроме того, в выше указанных регионах, кроме Кировоградской области, наблюдается превышение по уровню заболеваемости COVID-19, где лидирующие позиции также занимает Тернопольская область — 264, после нее идет Донецкая — 228 и Днепропетровска — 194.
Норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.
Напомним, в Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь.
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