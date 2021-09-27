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Немецкие «Зеленые» на переговорах будут требовать пост вице-канцлера

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Немецкие «Зеленые» на переговорах будут требовать пост вице-канцлера

Партия "Союз-90"/"зеленые" в ходе коалиционных переговоров о формировании федерального правительства ФРГ будут требовать пост вице-канцлера для сопредседателя своей партии Роберта Хабека. Об этом в понедельник сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник.

По ее информации, если «зеленые» войдут в состав правящей коалиции, то они приложат максимум усилий для того, чтобы Хабек стал вице-канцлером. Ранее сопредседатель «зеленых» объявил, что социал-демократы являются для партии приоритетной политической силой в переговорном процессе о формировании коалиции, но контакты с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) также не исключаются.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%). По данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии набрала на парламентских выборах 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 24,1%. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю.

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В Бундестаг нового, 20-го, созыва также проходят «зеленые», которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская «Альтернатива для Германии» с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Как ожидается, первыми их проведут между собой либералы и «зеленые».

ФРГ, Роберт Хабек, Союз-90/Зеленые
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