ПАСЕ отклонила список кандидатов от Украины на должность судьи ЕСПЧ

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение было оглашено во время сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Так, список отклонен потому, что не все кандидаты отвечают критериям для избрания судьей Европейского суда по правам человека. Поэтому Украина должна подать новый список кандидатов.

«Это означает, что Украина должна проводить новый отбор. По результатам этого отбора тот кандидат, который есть в этом списке, но в отношении которого вопросов нет, снова может быть в списке, а других, в отношении которых уже высказаны замечания, нет смысла вписывать. То есть весь этот процесс затягивается, думаю, что не менее чем на полгода», — сказал в комментарии Укринформу член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека оценил список кандидатов от Украины на должность судьи ЕСПЧ и рекомендовал отклонить его.

«Комитет провел собеседование со всеми кандидатами 16 сентября 2021 года. Комитет рекомендует Ассамблее отклонить список, потому что не все кандидаты отвечают критериям для избрания судьей Европейского суда по правам человека, и обратиться к Украине с просьбой подать новый список кандидатов», — говорится в решении.

Отмечается, что среди кандидатов, предложенных Украиной, — Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проходит в Страсбурге с 27 по 30 сентября 2021 года в смешанном формате.