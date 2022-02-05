Вице-канцлер ФРГ увидел в запуске «Северного потока – 2» опасность для Германии

Немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что введение трубопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию усилит зависимость страны от российского газа. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

«С геополитической точки зрения „Северный поток — 2“ усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым», — полагает Хабек. «Северный поток — 2» повышает необходимость диверсифицировать источники нашего газоснабжения. События последних недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что поставки Россией газа противоречат немецким интересам«, — утверждал он.

«Мы должны лучше подготовиться к следующей зиме», — сказал глава Минэкономики. «Геополитическая ситуация также вынуждает нас создавать другие возможности импорта газа и диверсифицировать пути снабжения, что включает в себя вопросы развития инфраструктуры», — считает он. По словам Хабека, данный вопрос относится к области политики безопасности.

«Мы должны здесь действовать и обеспечить лучшую защиту. Если мы этого не сделаем, то превратимся в игрушку», — полагает он. Вице-канцлер отметил, что газовый рынок в Германии сейчас никак не регулируется. «До сих пор у нас не появилось возможностей для государственного вмешательства. Такое положение вещей не должно сохраняться», — указал он.

Коснувшись кризиса вокруг Украины, Хабек заявил, что целью должна быть деэскалация напряженности. «Если Россия вторгнется на Украину, то заплатит за эту высокую экономическую цену», — заверил он.