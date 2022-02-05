Вице-канцлер ФРГ увидел в запуске «Северного потока – 2» опасность для Германии

Немецкий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что введение трубопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию усилит зависимость страны от российского газа. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.
«С геополитической точки зрения „Северный поток — 2“ усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым», — полагает Хабек. «Северный поток — 2» повышает необходимость диверсифицировать источники нашего газоснабжения. События последних недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что поставки Россией газа противоречат немецким интересам«, — утверждал он.
«Мы должны лучше подготовиться к следующей зиме», — сказал глава Минэкономики. «Геополитическая ситуация также вынуждает нас создавать другие возможности импорта газа и диверсифицировать пути снабжения, что включает в себя вопросы развития инфраструктуры», — считает он. По словам Хабека, данный вопрос относится к области политики безопасности.
«Мы должны здесь действовать и обеспечить лучшую защиту. Если мы этого не сделаем, то превратимся в игрушку», — полагает он. Вице-канцлер отметил, что газовый рынок в Германии сейчас никак не регулируется. «До сих пор у нас не появилось возможностей для государственного вмешательства. Такое положение вещей не должно сохраняться», — указал он.
Коснувшись кризиса вокруг Украины, Хабек заявил, что целью должна быть деэскалация напряженности. «Если Россия вторгнется на Украину, то заплатит за эту высокую экономическую цену», — заверил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016