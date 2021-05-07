Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

Государственное учреждение «Львовская исправительная колония (№ 48)» выставлено на аукцион со стартовой ценой 132,6 млн грн, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Большая распродажа тюрем продолжается. Львовский лот № 1 — Львовская исправительная колония № 48. Около сотни объектов недвижимости, расположенных на земельном участке 10,7 га», — написал министр в Facebook.

Согласно объявлению на площадке «Прозорро.Продажи», торги назначены на 3 июня 2021 года.