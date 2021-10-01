Еще более четверти британских бензоколонок остаются без топлива

Автомобильное топливо полностью отсутствуют на 26% автозаправок в Соединенном Королевстве. Об этом сообщил в пятницу агентству Reuters исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Гордон Балмер.
По его словам, на 27% АЗС есть лишь один вид топлива, а на 47% — достаточно и бензина, и дизельного топлива. «Недостача в поставках особенно чувствуется на независимых станциях, на долю которых приходится 65% всей сети заправок, по сравнению с другими секторами, такими как супермаркеты», — сказал Балмер, имея в виду АЗС, которые действуют при крупных торговых сетях.
Небольшое улучшение, однако, все же заметно. В среду, по данным PRA, бензина не было на 37% бензоколонок.
Британцы начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на тех АЗС, где топливо есть, до сих сохраняются большие очереди, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.
Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.
Параллельно в ряде отраслей отмечается нехватка работников. 1 октября стало известно о том, что объемы забоя свиней в королевстве упали с августа на 25% из-за недостатка рабочих рук. В открытом письме к ретейлерам Национальная ассоциация свиноводов сообщила в пятницу, что на фермах королевства скопилось «около 120 тыс. свиней, которые уже должны были быть забиты». Ассоциация призвала британские торговые сети приобретать британскую свинину, а не делать выбор в сторону «намного более дешевой европейской», чтобы поддержать отечественного производителя в столь сложные для него времена.
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