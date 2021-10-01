Саакашвили обратился к жителям Грузии в соцсетях

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перед своим задержанием заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

В пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Грузинские телеканалы уже показали видеокадры, как сотрудники правоохранительных органов доставили Саакашвили в наручниках в Руставскую тюрьму. Бывший президент держался бодро и улыбался в камеры.

«С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться», — написал Саакашвили на своей странице в Facebooк.

Ранее Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что находится в грузинском Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в Батуми. Он заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. В МВД Грузии весь день уверяли, что Саакашвили не пересекал госграницу Украины и не приезжал в Грузию.