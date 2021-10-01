Ученые США объясняли «гаванский синдром» сверчками и психологической реакцией

Независимая исследовательская группа американских ученых JASON, консультирующая правительство США, проанализировала видео- и аудиозаписи инцидентов, связанных с так называемым гаванским синдромом, и пришла к выводу, что звуки на них издают насекомые и они вряд ли связаны с «оружием, использующим микроволны». Об этом в четверг сообщил портал BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный доклад 2018 года, написанный для Госдепартамента.

«Никакой правдоподобный источник энергии (ни радиоволны, ни микроволны, ни звуковые волны, — Ред.) не может привести одновременно и к записанным аудио/видеосигналам, и к зафиксированным медицинским последствиям. Мы считаем, что издаваемые звуки имеют механическое или биологическое происхождение, а не электронное. Наиболее вероятный источник — сверчки», — говорится в отчете группы, консультирующей правительство США по различным проблемам со времен холодной войны.

Хотя ученые не смогли установить причину медицинских последствий для организма человека, по их мнению, возможно, могло иметь место массовое явление психологического характера, указывает портал. BuzzFeed отмечает, что в сентябре кубинская академия наук опубликовала свой доклад, согласно которому именно в этом заключается наиболее вероятное объяснение инцидентов. Американские эксперты добавили, что определить причину недомогания довольно затруднительно без данных о состоянии пострадавших до инцидентов.

В распоряжении исследователей было восемь аудиозаписей и две видеозаписи, связанные с инцидентами. После анализа они с «большой вероятностью» заключили, что звуки издают насекомые. Специалисты предложили и менее вероятную теорию, что звуки связаны с работающей бетономешалкой. Ученые назвали «очень маловероятным», что к поражениям могли привести микроволны или ультразвуковые лучи. Тем не менее группа допустила, что зафиксированные на записи звуки «могли использоваться противником для маскировки истинного источника болезненных симптомов».

Так называемый гаванский синдром — ряд неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия. Еще в октябре 2017 года кубинские эксперты заявляли, что США могли принять за «акустические атаки» стрекот сверчков или цикад.

К настоящему моменту было зафиксировано около 200 возможных случаев «гаванского синдрома», в основном среди американских дипломатов и разведчиков, указывает портал. Из-за информации о возможном инциденте был задержан вылет вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам, сообщалось о похожем недомогании в окружении директора ЦРУ Уильяма Бернса во время его поездки в Индию, пишет портал.