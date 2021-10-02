Лукашенко пригрозил Россией в случае нападения на Беларусь

В случае нападения внешнего врага Беларусь создаст «единую военную базу» с Россией. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу CNN.

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — заявил он.

По словам президента, в случае конфликта Беларусь поддержит «вся западная часть Вооруженных сил России». Как указал Лукашенко, на западном направлении у России и Беларуси фактически уже создана единая армия, основой которой являются белорусские войска. «Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России», — сообщил президент.

При этом политик отметил, что в Беларуси нет иностранных военных баз, в том числе российских. Лукашенко уточнил, что в стране есть две базы «гражданского назначения». «Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая — база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике», — указал он.

По заверению президента, на этих базах служат только пара российских офицеров, остальной персонал белорусский.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании в Беларуси российской авиабазы. В Беларуси из-за этого начались протесты, после чего Лукашенко отказался от создания российской военной базы, заявив, что речи об этом никогда не велось.

В интервью CNN Лукашено уточнил, что Минск договаривается с Москвой об интеграции с позиции братского народа. Как пояснил политик, при этом необязательно устанавливать цену за сотрудничество или обещать что-то за него. «Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор: вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы братские народы, мы народы от одного корня — белорусы и русские. Мы абсолютно — ни внешне, ни внутренне — ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к ним движемся одним путем. И нам не надо никакие обещания», — заявил Лукашенко.