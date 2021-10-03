Зеленский верит в результативность личной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть результативной.

«Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен», — сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа», сообщает Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в нормандском формате и «в принципе готов к любой встрече на сегодня» с президентом РФ, потому что «она поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма».

«Уверен, что если завтра Украина скажет: давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока я считаю, мы себе такого позволить не можем... Ещё раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации», — сказал глава Украинского государства.

Он также высказал убеждение, что российская сторона не заинтересована в такой встрече, поскольку ее результаты могут быть для нее непредсказуемыми. «Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — сказал Зеленский.