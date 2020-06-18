Зеленский поговорил с фракцией «Слуга народа» о программе правительства и законопроекте о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией «Слуга народа» по видеосвязи, сообщил народный депутат этой фракции Александр Качура.

«Прошла встреча фракции с президентом по видеосвязи. Говорили о поддержке программы правительства и законе о народовластии», — написал он в телеграм-канале в четверг.

Отметим, что ранее многие депутаты высказывали замечания по поводу программы правительства. Первый вариант программы был и вовсе отправлен на доработку без рассмотрения.