Бывший глава разведки Афганистана назвал виновного в падении проамериканского режима

Бывший глава афганского управления национальной безопасности Рахматулла Набиль назвал бежавшего из страны президента Ашрафа Гани виновным в падении режима Исламской Республики Афганистан в августе нынешнего года.
«Тайные поездки Гани и его советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба в Пакистан, а также их секретные встречи с руководством Пакистанской межведомственной разведки в Бахрейне и Швейцарии в конечном итоге привели к краху режима... Я очень надеюсь, что наши соотечественники поняли, что Ашраф Гани был лишь частью одного проекта!» — написал Набиль в понедельник на своей странице в Twitter.
2 октября афганская газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на источник в окружении Гани сообщила, что экс-лидер Афганистана бежал в ОАЭ через территорию Узбекистана, использовав сначала служебный вертолет, а затем самолет казахстанской авиакомпании FlyJet.
Возглавлявший в 2010-2012 годах, а затем в 2013-2015 годах афганскую службу разведки Набиль неоднократно критиковался в местной прессе за то, что руководимому им ведомству не удалось сдержать укрепление влияния радикального движения «Талибан» на территории Афганистана в первой половине 2010-х годов.
Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.
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