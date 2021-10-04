Актер, сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути», действительно полетит в космос

Актер Уильям Шетнер, сыгравший главную роль в сериале «Звездный путь» (1966-1969), отправится в космос на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin 12 октября. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.

«Актер Уильям Шетнер... полетит на борту New Shepard», — указано в заявлении. Также к полету присоединится вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс.

«Я давно знаю о космосе. И я воспользуюсь случаем, чтобы увидеть его своими глазами. Какое чудо», — приводятся в тексте слова 90-летнего актера.

24 сентября портал TMZ уже сообщал, что Шетнер может отправиться в космос на корабле New Shepard. Помимо роли в телесериале, канадский актер исполнил роль капитана Джеймса Тиберия Кирка в семи художественных фильмах «Звездный путь». Он известен также по телесериалам «Ти Джей Хукер», «Юристы Бостона» и других.

Ранее Blue Origin заявила, что во втором пилотируемым полете на корабле New Shepard примут участие четверо астронавтов, включая Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя американской компании Planet Labs, и Глена де Вриса, вице-председателя подразделения компании Dassault Systemes.