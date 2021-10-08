Нардеп потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице

Народная депутат из группы «За майбутне» Анна Скороход, которая утро в пятницу потеряла создание в здании комитетов Верховной Рады, находится сейчас в больнице, сообщил журналистам член группы Дмитрий Лубинец.

«В нашей группе все 22 человека, и мы достаточно хорошо общаемся друг с другом... Госпожа Анна, сидит (в зале пленарных заседаний парламента — Ред.) рядом с Антоном (Поляковым — Ред.), они больше всего общались. Я думаю, что это (потеря сознания — Ред.) ее реакция на то, что он погиб. Она потеряла создание, находясь в здании комитетов (Верховной Рады, по улице Садовая, 3А — Ред.), срочно вызвали „скорую“ и на данный момент она находится в больнице», — сказал Лубинец.

По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление.

Он также отметил, что ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это «не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу».