Бывший премьер Франции объявил о создании собственной политической партии

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о создании собственной политической партии «Горизонты». Об этом политик, занимающий в настоящий момент должность мэра Гавра, сообщил в субботу в ходе презентации программы партии, которая состоялась в департаменте Приморская Сена.
«Партия называется „Горизонты“, поскольку вместе нам необходимо посмотреть вперед и создать долгосрочную стратегию, которая будет включать демократическую борьбу за наши принципы», — заявил 50-летний политик, обращаясь к своим сторонникам. Такая стратегия развития страны, по мнению Филиппа, должна быть сформирована на период до 2050 года.
В ходе выступления, которое транслировалось в Facebook, Филипп подтвердил намерение поддержать действующего президента страны Эмманюэля Макрона в случае его участия в президентской гонке в 2022 году.
Филипп возглавлял французское правительство с 2017 по 2020 год. Согласно опросам общественного мнения, французы положительно оценивают его личные усилия в период его работы во главе Кабинета министров. По сведениям источников в Елисейском дворце, после того, как летом 2020 года Филипп ушел в отставку, Макрон дал ему поручение заняться формированием нового политического большинства в преддверии президентских выборов. Правящая партия «Республика на марше» лишилась абсолютного большинства в парламенте после выхода из ее фракции группы депутатов, не согласных с политикой администрации.
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