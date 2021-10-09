В крови умершего депутата Полякова нашли алкоголь и метадон

Народный депутат Галина Янченко (фракция «Слуга народа») сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова (депутатская группа «За будущее») токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон.

«Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология», — написала Янченко в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, утром 8 октября в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи «скорой», но констатировали смерть.