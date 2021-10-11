Глава Kraft Heinz предложил привыкать к высоким ценам на продукты

Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио в интервью Би-би-си заявил, что потребителям следует привыкать к высоким ценам на продукты.
Он отметил, что цены растут по нескольким причинам. Среди них он назвал пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая нарушила поставки необходимых для производства еды ресурсов. Кроме того, Патрисио сообщил, что на рост цен влияют предложение, которое не успевает за растущим на фоне восстановления экономик спросом, а также увеличение зарплат и удорожание энергии, повысившие издержки для производителей.
По мнению главы Kraft Heinz, в будущем стоимость продуктов продолжит увеличиваться, так как население планеты растет, а количество земли, на которой можно выращивать продукты питания, — нет. При этом он добавил, что в будущем технологии будут делать труд фермеров более эффективным.
Патрисио также отметил, что Kraft Heinz вынуждена была повысить цены на половину ее продуктов в США, и признался, что компания делает это и в других странах.
В свою очередь глава отдела исследований сельскохозяйственной компании ED&F Man Кона Хак в качестве основных драйверов роста цен назвала плохие урожаи в Бразилии, которая является одним из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, засуху в России, сокращение посевов в США и накопление запасов в Китае в сочетании с подорожавшими удобрениями, энергоносителями и расходами на транспортировку.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в сентябре мировые цены на продукты достигли своего десятилетнего пика из-за увеличения стоимости зерновых и растительного масла. Согласно исследованиям FAO, в сентябре индекс цен на питание (учитывает колебания цен на зерновые и масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар) составил в среднем 130 пунктов, что стало самым высоким показателем с сентября 2011 года. В августе, например, индекс составлял 128,5. По сравнению с сентябрем 2020 года рост цен в прошлом месяце составил 32,8%.
В начале года ООН сообщала, что мировые цены на продовольствие достигли максимума с июля 2014 года. Тогда индекс цен составил 113,3 пункта, больше всего подорожало зерно.
В середине лета FAO отметила, что после 12 месяцев непрерывного роста цены на еду снизились: июньский индекс составил 124,6 пункта, что на 2,5% ниже, чем в мае. При этом показатель в июне все еще был на 33,9% выше, чем в прошлом году.
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