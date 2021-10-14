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Биткоин впервые с мая торгуется дороже $58 тысяч

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Биткоин впервые с мая торгуется дороже $58 тысяч

В ночь на 14 октября курс биткоина на криптобирже Binance поднялся выше $58,5 тыс. Первая криптовалюта обновила ценовой максимум, предыдущий рекорд был 10 мая. По состоянию на утро по Киеву актив торгуется на уровне в $57,7 тыс., за прошедшие сутки он подорожал на 4%. Капитализация биткоина достигла $1,09 трлн при доле на рынке в 44%, по данным CoinGecko.

Последняя волна роста биткоина стартовала 29 сентября, с локального ценового минимума в $40,7 тыс. За последние две недели криптовалюта подорожала на 44%. Ее цена приближается к историческому максимуму в $64,8 тыс., установленному в середине апреля.

Ранее аналитическая компания B2C2 сообщила, что рост стоимости биткоина в начале октября вызван повышенным спросом на криптовалюту со стороны институциональных инвесторов. Аналитики утверждают, что в последние недели рынок «активно смещен в сторону покупателей».

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Также главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун предположил, что в четвертом квартале 2021 года может произойти уникальная фаза роста биткоина. По словам МакГлоуна, значительное подорожание первой криптовалюты спровоцируют рост госдолга США и опасения потенциального дефолта.

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