Войти
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет
соседи
Путин прокомментировал планы оставаться президентом до 84 лет
Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины
официально
Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Список профессий для обязательной COVID-вакцинации расширят

1 418
Список профессий для обязательной COVID-вакцинации расширят

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень предприятий, учреждений и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».

«Минздрав во исполнение закона Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот список. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных будут внесены профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны», — заявил министр.

Следующая волна, по его словам, — это рассмотрение вопроса о включении в этот перечень органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и коммунальных учреждений.

Ляшко заметил, что сейчас первый документ уже зарегистрирован, а по второму сделаны изменения, нужно пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти.

«Я думаю, неделя — 10 дней, и документ должен быть. Это максимум. Должен быть, опять же, зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике», — сказал он.

Читайте также: В РФ впервые от COVID умерли более тысячи человек за сутки

Министр напомнил, что когда речь идет об учителях, то они будут отстранены от работы, если они не будут вакцинированы.

«В прописанном приказе стоит звездочка и говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей — это 3-4% всего. Это сформирован, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться», — подчеркнул он.

Напомним, Министерство здравоохранения своим приказом утвердило перечень производств и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 18 минут назад

Комментарий удален

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 16 октября 2021
Пятница, 15 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016