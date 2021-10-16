Список профессий для обязательной COVID-вакцинации расширят

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень предприятий, учреждений и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».

«Минздрав во исполнение закона Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот список. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных будут внесены профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны», — заявил министр.

Следующая волна, по его словам, — это рассмотрение вопроса о включении в этот перечень органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и коммунальных учреждений.

Ляшко заметил, что сейчас первый документ уже зарегистрирован, а по второму сделаны изменения, нужно пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти.

«Я думаю, неделя — 10 дней, и документ должен быть. Это максимум. Должен быть, опять же, зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике», — сказал он.

Министр напомнил, что когда речь идет об учителях, то они будут отстранены от работы, если они не будут вакцинированы.

«В прописанном приказе стоит звездочка и говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей — это 3-4% всего. Это сформирован, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться», — подчеркнул он.

Напомним, Министерство здравоохранения своим приказом утвердило перечень производств и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.