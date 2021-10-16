В РФ впервые от COVID умерли более тысячи человек за сутки

За последние 24 часа в России от последствий коронавируса COVID-19 скончались более 1 тыс. человек. Такие данные приводит местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в соседней стране зафиксировали 1002 летальных исхода. Это рекорд за все время пандемии.

За последний 24 часа в России выявили 33 208 новых случаев заражения коронавирусом, что, по подсчетам штаба, также стало рекордным показателем.