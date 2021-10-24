В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

В Узбекистане в 20:00 часов по местному времени (18:00 по Киеву) завершилось голосование на выборах президента — закрылись все избирательные участки, работавшие по всей стране с 8 часов утра.
Пока еще работают некоторые из 37 участков, образованные за рубежом.
Благодаря высокой активности избирателей уже к 11:00 часов утра (09:00 по Киеву) выборы были признаны состоявшимися, а к обеду явка превысила 52-процентной отметки.
По данным ЦИК страны, за три часа до закрытия избирательных участков (17:00 местного времени) явка составила 71,8% или 14 258 780 избирателей из числа внесенных в списки для голосования.
На брифингах в течение дня чиновники заявляли, что выборы в основном проходят без нарушений избирательного законодательства, при большой активности граждан.
Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и «Адолат» («Справедливость») — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиеев. По мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Четвертого декабря 2016 года в стране прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра. Руководивший страной с 1989 года президент Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта.
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