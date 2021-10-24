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Шмыгаль рассказал о военной помощи США

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Шмыгаль рассказал о военной помощи США

Предоставление Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине свидетельствует о прочной и последовательной поддержке нашего государства в противодействии российской агрессии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя итоги недели в Фейсбуке.

«Украина получила военную помощь от США. В течение этой недели в нашу страну поступило две партии дополнительной международной помощи в сфере безопасности от правительства Соединенных Штатов для нужд Вооруженных Сил Украины.

В частности, прибыли боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. Всего в этом месяце поступило три таких партии военной помощи, а их стоимость составила почти 60 млн долларов. Благодарны нашим американским партнерам. Это — вместе с визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Украину — является свидетельством прочной и последовательной поддержки со стороны США в противодействии российской агрессии», — отметил глава правительства.

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Напомним, 22 октября в Украину прибыла третья партия военной помощи от правительства Соединенных Штатов Америки на 60 млн долларов для нужд Вооруженных Сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

США, ВСУ, Денис Шмыгаль
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