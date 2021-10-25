В Афганистане во время перестрелки погибли 17 человек

В афганском городе Герат во время перестрелки между боевиками движения «Талибан» и неназванными вооруженными людьми погибли не менее 17 человек, в том числе дети. Об этом со ссылками на источники сообщают газета Ettela’at-e Rooz и агентство «РИА Новости».
По данным источника газеты в сфере здравоохранения, среди погибших семь детей, три женщины и семеро мужчин, в том числе талибы. Источник агентства подтверждает эту информацию и уточняет, что все у всех погибших огнестрельные ранения.
Газета также сообщает, что перестрелка началась около 11:40 (13:10 по Киеву) и продолжалась более двух часов, использовалось легкое и тяжелое вооружение. Среди противников талибов были сторонники «Исламского государства», добавили источники газеты. Издание отмечает, что официально эта информация не подтверждена.
По данным местной полиции, инцидент произошел в районе Тент-Бридж Герата, сопротивление талибам оказали четыре человека, их убили, передает Ettela’at-e Rooz.
В начале октября афганское агентство Pajhwok сообщило о казни талибами нескольких человек, которых обвинили в сотрудничестве с «Исламским государством», в Джелалабаде. По данным агентства, два предполагаемых боевика были повешены боевиками «Талибана». Днем ранее неизвестные подъехали на такси к автомобилю и открыли огонь по сидевшим внутри людям, погибли три человека, в том числе местный журналист. По словам местных жителей, убийство совершили члены «Исламского государства».
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