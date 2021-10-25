Почти половина жилых домов в Украине уже подключены к теплу

В Министерстве развития громад и территорий заявляют, что подключение жилого фонда к теплоснабжению в среднем по Украине составляет более 45%, а в некоторых областях уже завершено полностью или находится на финальной стадии.
«В Украине начался отопительный сезон и сейчас регионы работают над запуском отопления в жилых домах. Так, по состоянию на 25 октября общий показатель подключения жилого фонда составляет около 45%. Некоторые регионы отчитались о 100% запуска теплоснабжения, в ряде областей — о более 90%», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Минрегионе уточнили, что о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов отчитались Закарпатская и Тернопольская области. Восемь областей страны, в которых этот показатель превышает 90%: Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая.
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