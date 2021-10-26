В Украине за сутки рекордные 734 смерти от коронавируса

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9 738 человек, 734 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Более 7 млн. украинцев получили 2 дозы вакцины от COVID-19! В общей сложности проведено более 16 млн прививок! За сутки 25 октября в Украине: зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1414, медработников — 338); 254 920 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 185 786 человек, полностью иммунизированы — 69 134 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 939 человек; летальных исходов — 734; поправилось — 9 738 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2 803 159 человек; поправилось — 2 390 112 человек; летальных исходов — 64 936; проведено ПЦР-тестирование — 14 082 277.

С начала вакцинальной кампании привито 9 151 480 человек, из них получили одну дозу — 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.