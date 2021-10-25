США поддерживают интеграцию Украины в энергосистему ЕС

США считают целесообразным для обеих сторон интеграцию энергосети Украины в соответствующую систему Евросоюза. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

По его словам, американская сторона рассчитывает на укрепление связей между ЕС и Украиной. «И вот еще один пример того, что мы сейчас начали — интеграция украинской электросети в европейскую электросеть». «Когда мы сделаем это, это будет полезно не только для Украины, но и для Европы», — добавил Хокстин.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. По словам Кулебы, на саммите Украина — ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Европейского союза.

Предполагается, что на протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина протестирует работу энергосистемы в изолированном от РФ и Беларуси режиме. Если испытания пройдут успешно, украинская энергосистема перейдет на пробную параллельную работу с системой ЕС. Окончательная синхронизация систем запланирована на 2023 год.