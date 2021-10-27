В Украине на этой неделе будет почти бабье лето

В Украине в ближайшие дни будет без осадков, при этом ожидается постепенное повышение температуры: 29-30 октября днем — до 10-15° тепла, в западных областях местами — до +18°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, в четверг, 28 октября, в Украине ожидается переменная облачность, будет без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

По данным синоптиков, 29-30 октября в Украине также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях —местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, 30 октября в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 29 октября 4-9° тепла (в Карпатском регионе — от 2° мороза до 3° тепла), 30 октября 0-5° тепла, на юге страны 3-8° тепла; днем 10-15°, в западных областях местами до 18°.

31 октября — 1 ноября в Украине также будет без осадков, лишь днем 1 ноября в Карпатском регионе и Одесской области местами небольшой дождь. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза (в Карпатах, 31 октября и в Луганской области местами 3-6° мороза), на юге страны, 31 октября и на высокогорье Карпат — 1-7° тепла; днем 8-14°, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму местами 15-17°.

В столичном регионе 28 октября — переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 3-5° тепла, днем 11-13°; по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

29-30 октября в Киеве также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром 29 октября местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 29 октября 4-9° тепла, 30 октября 0-5° тепла, днем 10-15°.

31 октября — 1 ноября в столице без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла.

Синоптики также предупреждают, что 28-29 октября в западных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности.