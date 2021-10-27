В Италии начали расследование из-за подозрительных трансферов футболистов

Федеральный прокурор начал расследование ряда трансферов клубов чемпионата Италии (Серия А). Об этом представитель Федерации футбола Италии сообщил агентству Reuters.
Причиной для расследования стал отчет комиссии по делам футбольных клубов (COVISOC) по надзору за клубами Серии А о трансферной деятельности команд.
Как сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на издание La Repubblica, внимание комиссии привлекли более 60 трансферов. При этом большинство подозрительных трансферов связаны с «Ювентусом». Переходы игроков привлекли внимание комиссии, так как за футболистов платили крупные суммы, которые превышают их спортивные показатели. Отмечается, что благодаря подозрительным сделкам клубам удалось получить прибыль в размере €90 млн.
В частности упоминается трансферы полузащитников Франко Тонгья и Марли Аке. По данным Transfermarkt Аке перешел из «Марселя» в «Ювентус» за €8 млн, а Тонгья из «Ювентуса» в «Марсель», также за €8 млн. При этом оба игрока выступают за дубли команд. При этом стоимость игроков по оценке портала не превышает €2,5 млн. Предполагается, что подобные сделки использовались для отмывания денег.
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