Папа Римский разрешил Байдену причащаться

Президент США Джо Байден заявил, что папа Римский Франциск разрешил ему и дальше причащаться в католической церкви, несмотря на поддержку абортов, сообщили журналисты президентского пула.
«Он был рад, что я добрый католик», — сказал Байден. «Я должен продолжать подходить к причастию», — добавил он со ссылкой на слова папы.
Кроме того, Байден сказал, что он помолился с папой Римским, и тот помолился за него, а также благословил его четки.
Некоторые католические епископы США предложили Байдену воздерживаться от причастия в церкви, поскольку он, как и большинство демократов, поддерживает аборты, которые Католическая церковь не приемлет.
Байден — лишь второй президент-католик в истории США после Джона Кеннеди. Он регулярно ходит к мессе и носит молитвенные четки.
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