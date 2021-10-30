США хотят выслать еще 55 российских дипломатов, – МИД России

В МИД РФ заявили, что США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы.
Как сообщает «Европейская правда», об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, с американской стороны в России сейчас работает около 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 человек.
«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), ситуация на дипломатическом „фронте“ только усилится», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД России
В конце октября Государственный департамент США отнес россиян в категории граждан, которые не могут получить американскую визу в своей стране. Россияне могут обратиться за визой в посольство в Варшаве.
Как сообщалось, 15 апреля США ввели новый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации, а также выдворили 10 российских дипломатов.
В ответ Россия объявила 10 дипломатов США персонами нон грата и приказала им покинуть территорию РФ в течение месяца.
Тем временем, посольство Соединенных Штатов Америки в России ограничивает перечень предоставляемых услуг из-за сокращения штата сотрудников на 75% после того, как Российская Федерация запретила наем иностранных граждан.
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