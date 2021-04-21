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МИД РФ объявил персонами нон грата 10 дипломатов США

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МИД РФ объявил персонами нон грата 10 дипломатов США

Заместителю посла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, сообщается на сайте российского МИДа. Они должны покинуть Россию до 22 мая.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая сего года»,— говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что «в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках... комплекса ответных мер на последнюю „волну“ незаконных антироссийских санкций США».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого США высылают десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Минфин США тогда объяснил, что новые санкции не коснутся вторичного рынка госдолга РФ.

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На следующий день Россия объявила о контрмерах, направленных прежде всего на работу американской дипмиссии в Москве. МИД России объявил о высылке десяти дипломатов и ограничениях в работе диппредставительств США. Послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой на консультации».

Россия, США, МИД РФ
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Среда, 21 апреля 2021
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