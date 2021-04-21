МИД РФ объявил персонами нон грата 10 дипломатов США

Заместителю посла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, сообщается на сайте российского МИДа. Они должны покинуть Россию до 22 мая.
«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Б.Горман, которому вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая сего года»,— говорится в сообщении.
В сообщении ведомства отмечается, что «в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках... комплекса ответных мер на последнюю „волну“ незаконных антироссийских санкций США».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого США высылают десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Минфин США тогда объяснил, что новые санкции не коснутся вторичного рынка госдолга РФ.
На следующий день Россия объявила о контрмерах, направленных прежде всего на работу американской дипмиссии в Москве. МИД России объявил о высылке десяти дипломатов и ограничениях в работе диппредставительств США. Послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой на консультации».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016