Ноябрь начнется с тепла и небольших дождей

На территории Украины в воскресенье, 31 октября, будет сухо, местами будет стелиться туман, начало ноября принесет небольшие дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

1 ноября без осадков, 2 ноября в большинстве южных, центральных и северных, днем и в восточных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1 ноября 0-5° тепла, 2 ноября в Украине, кроме западных областей, 3-8°; днем 8-13°, в южной части местами 15-17°.

3 ноября ночью в Украине, кроме востока, днем в северных, большинстве центральных и восточных областей; 4 ноября ночью на востоке, днем на крайнем западе дожди; на остальной территории без осадков. Температура в эти дни ночью 3-9°, на западе 1-6° тепла; днем 10-16°, на юге и юго-востоке страны до 18°.

В Киевской области 1 ноября без осадков, 2 ноября утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1 ноября 0-5° тепла, 2 ноября 3-8°; днем 8-13°.

3 ноября ночью умеренный, днем небольшой дождь; 4 ноября без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.